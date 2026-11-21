Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo una lunga riunione di mercato tra Casa Milan e Milanello, il presidente del Milan, Gerry Cardinale, ha parlato anche di mercato e ha risposto alle domande sull'interesse rossonero per Endrick, accostato anche all'Inter:

Getty

"Abbiamo trascorso un paio di giornate fantastiche. Ieri abbiamo avuto delle ottime riunioni a Casa Milan sul mercato di gennaio e su tutti i nostri programmi per il resto della stagione, fino alla prossima estate. Direi che qui il clima è davvero positivo. Oggi c'è stato un ottimo allenamento, la squadra si sta compattando. Ho parlato con diversi giocatori e sono tutti molto positivi. Come ha detto Ruben, comprendono quanto sia importante la partita di domani. Speriamo di partire forte, di ottenere la vittoria e continuare così".

"Sono pronto. Anzi, siamo pronti. Stiamo lavorando molto anche se il mercato di gennaio è sempre insidioso. Bisogna essere preparati e saper cogliere le opportunità. Una cosa che posso promettere è che non prenderemo decisioni di cui non siamo pienamente convinti. Spenderemo soldi, ma lo faremo in maniera intelligente e in coerenza con il progetto, in stretto coordinamento con Ruben e con le persone qui a Milanello. Endrick? E' un nome che continua a circolare. Sapete, questo progetto va oltre un singolo giocatore. È uno dei migliori giocatori al mondo, se non il migliore, nel suo ruolo. Ho un enorme rispetto per lui e vedremo cosa sarà possibile fare sul mercato".

(Fonte: gazzetta.it)