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Manca sempre meno al derby amichevole tra Inter e Milan, in programma mercoledì a Perth, in Australia. Secondo le ultime notizie, tra le fila rossonere non ci sarà Mario Gila: il difensore spagnolo è ancora alle prese con l'infortunio rimediato contro il Celtic e, con ogni probabilità, dovrà dare forfait. Grande attesa, invece, per Gonçalo Ramos: l'attaccante portoghese, grande colpo del mercato milanista, è pronto per l'esordio con la sua nuova squadra.