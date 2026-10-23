L'espulsione rimediata da Mike Maignan contro il Bournemouth, in Europa League, ha lasciato qualche strascico in casa Milan.

Oltre alla sconfitta, i rossoneri hanno dovuto far fronte ai numero ai insulti razzisti indirizzati al portiere francese nei commenti sui canali social.

Per questo motivo, poco fa, il Milan ha diramato un comunicato ufficiale.

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Insulti razzisti a Maignan: il comunicato del Milan

"A seguito della partita di ieri contro il Bournemouth, Mike Maignan è stato bersaglio di gravi e inaccettabili insulti razzisti sui social media.

AC Milan condanna con fermezza ogni forma di razzismo e discriminazione, comportamenti inaccettabili che non trovano spazio né dentro né fuori dal campo.

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Il Club esprime la propria piena solidarietà e il proprio sostegno a Mike e ribadisce il suo costante impegno nella promozione dei valori del rispetto, dell’inclusione e dell’uguaglianza. Questi sono i valori di AC Milan.

Infine, dobbiamo restare uniti, come Milanisti e come movimento calcistico italiano. L’unico modo per riportare il calcio italiano dove merita di stare è fare fronte comune e dare il meglio di noi stessi, sia individualmente che collettivamente. Vogliamo tutti vincere, ma dobbiamo farlo nel modo giusto, con dignità, rispetto reciproco e classe".