A segno Federico Dimarco per i nerazzurri, il derby in Australia tra Milan e Inter finisce 1-1: tutte le azioni salienti dell'amichevole.

Alessandro Cosattini
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VIDEO FCIN1908 / Milan-Inter, Chivu si ferma per firmare autografi ai piccoli presenti allo stadio

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L'Inter di Cristian Chivu pareggia 1-1 in amichevole contro il Milan di Ruben Amorim (qui le pagelle del direttore Mari). Altro test importante per i nerazzurri in vista dell'inizio del campionato: indicazioni importanti per l'allenatore, che attende ancora rinforzi dal mercato.

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A segno Federico Dimarco per i nerazzurri, il derby è finito 1-1 (senza rigori nel finale, a sorpresa). Ecco il video degli highlights del match, dal canale YouTube ufficiale dell'Inter:

Dimarco

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