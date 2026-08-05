A segno Federico Dimarco per i nerazzurri, il derby in Australia tra Milan e Inter finisce 1-1: tutte le azioni salienti dell'amichevole.
VIDEO FCIN1908 / Milan-Inter, Chivu si ferma per firmare autografi ai piccoli presenti allo stadio
L'Inter di Cristian Chivu pareggia 1-1 in amichevole contro il Milan di Ruben Amorim (qui le pagelle del direttore Mari). Altro test importante per i nerazzurri in vista dell'inizio del campionato: indicazioni importanti per l'allenatore, che attende ancora rinforzi dal mercato.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
A segno Federico Dimarco per i nerazzurri, il derby è finito 1-1 (senza rigori nel finale, a sorpresa). Ecco il video degli highlights del match, dal canale YouTube ufficiale dell'Inter:
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Inter, Chivu: "Pavard? In difesa ora ne abbiamo solo quattro quindi parlo di..."
Interviste
Calhanoglu: "Hanno visto tutti, rigore non c'era. Stones è il benvenuto, la Juve..."
Pagelle
Milan-Inter, pagelle: Barella pronto, Stankovic promosso. Diouf sempre meglio non diventi scusa
Interviste
Chivu: "Ora non contano i risultati, solo la condizione. L'unica preoccupazione è..."
Ultima ora
Sabatini: "Non vedo Gonzalez titolare all'Inter, Frattesi surreale. Per me Oaktree vende"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti