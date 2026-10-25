Alessandro Costacurta parla della corsa scudetto in Serie A dopo la vittoria del Milan a Udine per 2-0: il suo pensiero a Sky.
VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra
Alessandro Costacurta parla della corsa scudetto in Serie A dopo la vittoria del Milan a Udine per 2-0. Questo il suo pensiero a Sky Sport: "Se il Milan può dire la sua per lo scudetto? Vedo i giocatori con una bella attitudine, seguono l’allenatore in modo particolare, ma non la vedo ancora da scudetto.
La squadra promette, ma ne vedo ancora due davanti per il titolo. Vedo tanta corsa in avanti del Milan, non solo per recuperare palla ma anche senza palla. Oggi Bartesaghi è stato meraviglioso. Sono rimasto entusiasta per la prestazione di questo ragazzo”.
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