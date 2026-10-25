Alessandro Costacurta parla della corsa scudetto in Serie A dopo la vittoria del Milan a Udine per 2-0: il suo pensiero a Sky.

Alessandro Cosattini
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Alessandro Costacurta parla della corsa scudetto in Serie A dopo la vittoria del Milan a Udine per 2-0. Questo il suo pensiero a Sky Sport: "Se il Milan può dire la sua per lo scudetto? Vedo i giocatori con una bella attitudine, seguono l’allenatore in modo particolare, ma non la vedo ancora da scudetto.

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La squadra promette, ma ne vedo ancora due davanti per il titolo. Vedo tanta corsa in avanti del Milan, non solo per recuperare palla ma anche senza palla. Oggi Bartesaghi è stato meraviglioso. Sono rimasto entusiasta per la prestazione di questo ragazzo”.

Costacurta Champions

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