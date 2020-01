Marchetti: “Il Milan ha incassato il sì di Politano. Sorpasso su Napoli e Fiorentina”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha dato aggiornamenti sul futuro di Matteo Politano: “Intanto i rossoneri hanno incassato la disponibilità del giocatore (anche sul discorso ingaggio). In questo momento Politano è chiuso dagli altri attaccanti dell’Inter e vorrebbe giocare di più. L’eventuale arrivo di Politano è legato a un’uscita in attacco, ma con la partenza di Borini, non ci sarebbero particolari problemi. L’operazione dovrà essere impostata a titolo definitivo e non in prestito in ogni caso sorpasso rossonero sulla concorrenza di Napoli e Fiorentina che seguivano giocatore”.