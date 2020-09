Sky – Inter su Milenkovic: Fiorentina vuole offerta da far girare la testa

L’Inter pensa a Milenkovic in caso partisse Skriniar. Il club nerazzurro sta ragionando con il Tottenham sulla prima offerta presentata dagli inglesi. Ma c’è ancora distanza tra le parti: attorno ai 50 mln l’offerta degli Spurs, i dirigenti nerazzurri valutano lo slovacco sessanta mln.

A Skysport hanno parlato del difensore della Fiorentina come della prima opzione per sostituire lo slovacco. Milenkovic non piace solo ai nerazzurri ma anche al Milan, viene valutato dalla Fiorentina 35 mln di euro. E i viola lo considerano non vendibile a meno che non arrivi l’offerta da far perdere la testa. L‘alternativa per l’Inter è Kabak, giocatore ventenne dello Schalke04.