La moglie di Martial, quanta sofferenza a causa di Mou: “Lo evitavo, Anthony diceva…”

Melanie Da Cruz, moglie di Anthony Martial, ha raccontato all’Equipe la “sofferenza” vissuta dal giocatore del Manchester United quando Mourinho era l’allenatore della squadra inglese e di come abbia dovuto tenersi fuori dalla vicenda nonostante vedesse che suo marito stava attraversando un momento difficile: “Durante i nostri primi due anni insieme a Manchester ho vissuto una fase molto difficile perché José Mourinho non contava su di lui. In questi momenti, Anthony non parla. Mourinho? Ho smesso di andare a determinati eventi per non incontrarlo”. Nonostante la rabbia e l’impotenza che provava, Melanie non ha mai criticato Mou sui social media o sui media. “Anthony non voleva. E devi rimanere al tuo posto. Ma, quando ha giocato e segnato, il mio orgoglio voleva urlare”, ricorda.

(Equipe)