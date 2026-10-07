Leo Messi è sempre stato un sogno per Massimo Moratti. Un sogno che non si è mai concretizzato per la fedeltà dell'argentino nei confronti del Barcellona. L'ex presidente dell'Inter ha provato in tutti i modi a portare a Milano Messi come rivela in alcune dichiarazioni raccolte qualche giorno fa da "Motivaciones Fútbol".

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"Ho fatto una follia nel 2012, ovvero ho fatto un'offerta a Messi per 500 milioni di euro. In quell'anno, quella cifra era pazzesca. Ho mandato il mio vicepresidente a Barcellona per negoziare. Ma Messi non ha nemmeno aperto la lettera né è venuto a conoscenza dell'offerta. La rifiutò senza conoscere i dettagli e si considerava un giocatore che non sarebbe stato ceduto a nessun club nel corso della sua carriera".

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"Quando gli parlai personalmente, mi disse: «Grazie per il tuo interesse nei miei confronti, ma voglio ritirarmi al Barcellona.» Queste furono le sue semplici parole. Lui vuole restare al Barcellona. Io sapevo com'era la situazione, ma provai forse a tentarlo con i soldi e non funzionò".