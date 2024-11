Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, starebbe pensando di comprare la SPAL a capo di una cordata di imprenditori. A riferirlo è La Nuova Ferrara

Inizia a circolare insistentemente una voce che suscita un misto di nostalgia, emozione e curiosità: Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, starebbe pensando di comprare la SPAL a capo di una cordata di imprenditori. A riferirlo è La Nuova Ferrara, secondo cui tutto dipende dalle mosse dell'attuale proprietario del club romagnolo, Joe Tacopina, che starebbe cercando di acquisire il Tranmere Rovers, club di League Two inglese. Si legge:

"L’ultima voce è una suggestione di quelle che fanno bene al cuore, almeno finché non lo spezzano: una cordata milanese capitanata da Massimo Moratti pronta ad acquisire la Spal (...). Che Massimo Moratti, alla soglia degli ottant’anni, voglia farsi un regalo, mettendo in piedi una personale operazione nostalgia, può anche essere. D’altro canto, se davvero fosse a capo di una cordata, quale miglior nome da spendere per darle subito lustro. Parliamo di un capitano d’industria e uomo vero di calcio, che Ferrara ce l’ha un po’ nel cuore".