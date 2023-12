Mourinho parla in portoghese nel post gara: “Il mio italiano non è forbito”

"Parlo in portoghese perché il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere determinati concetti, quando ho parlato di stabilità emotiva ho parlato di una qualità che nella vita e nel calcio è necessaria per poter rendere ai massimi livelli". Così Josè Mourinho, tecnico della Roma, a Dazn, dopo la vittoria sul Sassuolo. Nel post gara ha deciso di rilasciare, spiazzando tutti, interviste in portoghese e non in italiano.