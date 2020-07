Mourinho: “Vertonghen? Tocca a lui parlare del futuro. La situazione di Eriksen…”

In occasione della conferenza stampa di presentazione della sfida sul campo del Crystal Palace, José Mourinho ha parlato del futuro di Jan Vertonghen, in scadenza con il Tottenham a fine stagione e accostato all’Inter: “Dopo otto anni in questo club, tocca a lui parlare del suo futuro e non a me“.

Lo Special One ha parlato anche di Dier, citando l’addio di Eriksen e spingendo per una situazione definitiva: “Guardiamo la situazione della scorsa annata con alcuni calciatori che hanno iniziato la stagione con un punto interrogativo sul loro futuro, come Christian“.