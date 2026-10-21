Attraverso il suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha commentato quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Cristian Chivu per Inter-Shakhtar Donetsk di questa sera, gara in cui Alessandro Bastoni potrebbe partire titolare ma al centro del terzetto difensivo. Queste le considerazioni del noto giornalista:

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"La conferma di Pepo Martinez in porta è una cosa che non ci aspettavamo. Da quello che avevamo percepito sarebbe arrivato il momento di Provedel. A questo punto sarà per le partite successive. Attenzione però: un tema da affrontare riguarda il centrale. Si sta facendo strada una soluzione che riguarderebbe una sorta di alternanza tra Bisseck e Akanji al centro della difesa. E' una possibilità, un'idea".