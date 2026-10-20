Beppe Bergomi nei giorni scorsi ha sottolineato delle difficoltà della difesa dell'Inter e ha sottolineato come siano andati via calciatori come Acerbi e de Vrij che non sono stati sostituiti. Alfio Musmarra ha fatto questa riflessione nel podcast Inter Connection: «Manca un leader di difesa? Ma io mi chiedo, il centrocampo sta facendo quello che deve fare», ha sottolineato.

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E ha aggiunto: «Che Akanji non sia un centrale puro sì, vero, la penso anche io così. Ma penso anche che il nostro problema grosso quest'anno sia l'attitutine dei nostri centrocampisti. Come diceva Chivu dopo la partita contro la Roma, c'è una fase attiva e una fase passiva senza palla, ma la fase passiva senza palla, se non hai Calhanoglu non la fa nessuno. Perché Zielinski guard sempre l'avversario che va, Dimarco nei gol che prendiamo non c'è mai in fase difensiva di copertuna. E anche Bastoni a volte è in ritardo. Barella ogni tanto si dimentica anche lui della fase difensiva e la difesa, come sappiamo, non è uno dei punti di forza di Diouf. E alla fine i difensori si trovano da soli, a campo aperto, contro gli avversari che ti arrivano da tutte le parti».

(Fonte: Inter Connection)