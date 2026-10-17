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Sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha commentato alcuni aspetti della prestazione dell'Inter nella vittoria del Dall'Ara contro il Bologna:

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"E' stato il primo tempo più brutto della stagione. Mi aspettavo una reazione che nel primo tempo non c'è stata, squadra sulle gambe e anche con la testa forse non era al massimo. Piccolo inciso: Luis, se fai una prestazione del genere dopo che non giochi da titolare da agosto, forse è bene che il mister non ti faccia più giocare. Prestazione imbarazzante. Come si può giocare così? Ormai siamo al secondo anno, le paure bisogna scrollarsele di dosso, altrimenti è meglio cambiare mestiere. Menomale che nel finale di primo tempo Thuram fa un gol alla Bobo Vieri. Nel primo tempo faccio fatica a salvare qualcuno. Sucic e Zielinski malissimo, Dimarco un ectoplasma. Anche Dima: esci e t'incazzi, se non stai attraversando un bel periodo ci sta che il mister ti tolga. Nessuno ti toglie lo status che hai. Uscire in quel modo non è stato bellissimo da vedere".

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"Nel secondo tempo, invece, la squadra ha ritrovato le distanze. Mi è piaciuta la mentalità e la serietà. Sono stati bravi, bravo anche il mister nei cambi. In questo momento, in campo deve andare chi sta bene. Bonny e Carlos Augusto devono giocare. Non posso non citare quanto accaduto nel secondo tempo: a Thuram viene negato un rigore enorme, gigantesco, solare. Non solo: Doveri lo ha anche ammonito. Non vuoi dare il rigore, ok, ma l'ammonizione non sta in piedi. Perché non è intervenuto il VAR? E' chiaro ed evidente errore".