"Ce la prendiamo sempre con Marotta e Ausilio ma anche loro hanno paletti stringenti", aggiunge Musmarra
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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha commentato così lo stato dell'arte del mercato dell'Inter, al momento ancora fermo in attesa di novità sul fronte esterno e difensore centrale:
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"Sono contento che in queste ore sia calato il silenzio sul mercato. Se ci avete fatto caso, non ci sono grandi argomenti sul fronte Inter e questa è una cosa che mi lascia ben sperare. Quando c'è silenzio è perché potrebbe succedere qualcosa da un momento all'altro come accaduto con la Juve per Celik, nessuno sapeva niente e hanno acquistato l'acquisto del giocatore, bravi loro che si possono permettere di prendere giocatori a zero, una volta veniva concesso anche a noi ma Oaktree ha altre idee e vedremo cosa faremo.
Ce la prendiamo sempre con Marotta e Ausilio ma anche loro hanno paletti stringenti che bisogna fare i salti mortali, i destinatari delle nostre critiche e incazzature ma non è sicuramente con loro che dobbiamo prendercela. Lo diciamo da tempo, la proprietà pensa di poter insegnare a Marotta e Ausilio come si deve fare mercato. Ho la sensazione che qualcosa accadrà a stretto giro di posta"
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