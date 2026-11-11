Tutto sulla trattativa Calhanoglu: cosa chiede Hakan e cosa ha risposto l'Inter

Prosegue la trattativa tra l'Inter e l'agente di Calhanoglu per il rinnovo. Il centrocampista turco ha il contratto in scadenza a giugno e il club nerazzurro vorrebbe chiudere la pratica entro la fine dell'anno. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il tecnico Giovanni Mussa ha detto la sua sulla situazione tra il turco e il club nerazzurro.

Getty Images

"Da parte dell'Inter sì, lui deve fare dei ragionamenti. Fossi nell'Inter non me lo farei scappare. Il palleggio dell'Inter passa da lui. Quando manca all'Inter, la gestione della palla diventa un traffico incredibile".

(TMW Radio)