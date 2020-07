Stagione da urlo di Musso, la Gazzetta: “Piace tanto all’Inter. Ecco l’idea dell’Udinese”

Una delle rivelazioni del campionato in corso è, senza ombra di dubbio, Juan Musso, portiere dell’Udinese. L’argentino sta completando una stagione di assoluto livello, mostrando netti miglioramenti rispetto alla passata stagione. Quest’anno è sempre stato titolare, ha portato a casa 12 clean sheet e ora le big ci fanno più di un pensierino. Ma il patron dell’Udinese Pozzo ha le idee molto chiare, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: “Le big lo puntano. Piace tanto all’Inter, ma l’idea dei Pozzo è quella di tenerlo in Friuli ancora un anno. Per venderlo ancora meglio”.