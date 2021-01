Padovan: “Nainggolan-Cagliari, tre volte si. Vale piazze come Milano o Roma, ma…”

Giancarlo Padovan, a Skysport ha risposto ad una domanda su Nainggolan. Quando gli è stato chiesto se il belga ha fatto bene ad andare al Cagliari oppure no ha dato tre motivi per i quali è stata un’ottima scelta: «Sì, perché lo voleva. Quando voi una cosa e riesci ad ottenere qualcosa che vuoi devi essere felice. Sì, perché giocava poco o non abbastanza. Sì perché comunque al Cagliari serve uno come lui e il posto lo troverà».

Poi ha anche aggiunto: «Lui sa, in base ad età ed esperienze vissute che dovrà fare il giocatore serio. Io penso lo sia e lo dico siccome tante volte si è parlato sulle sue digressioni. Penso anche che abbia trovato una quadratura e che il club sardo in questo momento sia la sua dimensione. Il giocatore ha dimostrato di valere di più e che anche le altre piazze, come Roma e Milano, fossero alla sua altezza. Ma non ha trovato le coincidenze giuste ha trovato la sbarra abbassata per qualche motivo».

(fonte: SS24)