Napoli, Mazzarri: “Scudetto sfumato? Possiamo fare anche un filotto incredibile”

Le parole dell'allenatore azzurro dopo la seconda sconfitta di fila in campionato tra Inter e Juventus in meno di sette giorni

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN di quanto accaduto nel match perso stasera contro la Juventus. Queste le sue considerazioni: "Chi conosce il calcio sa che ci sono dei momenti, difficile dare una spiegazione dopo una gara del genere. I ragazzi hanno dominato, hanno costretto la Juventus nella propria metà campo per quasi tutto il secondo tempo. Noi abbiamo avuto solo il torto di non andare sulla traiettoria sul gol e abbiamo perso l'uomo in area: penso che una squadra potesse fare poco più del Napoli. Sono momenti, penso che giocando così potremo fare un pilottò di risultati.