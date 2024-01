Inter, niente Nazionale per Stabile: resterà con la Prima Squadra per la Supercoppa

Ci sarà anche Giacomo Stabile sull'aereo che porterà l'Inter in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana: il difensore classe 2005, che pochi giorni fa aveva ricevuto la prima convocazione con la Nazionale U19, è stato esentato dall'impegno con l'Italia del ct Corradi (che scednerà in campo mercoledì 17 gennaio a Coverciano per un'amichevole contro la Spagna), e resterà così a disposizione di Simone Inzaghi.