Marco Nosotti, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha analizzato brevemente l'operato dell'Inter sul mercato fino a qui
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Marco Nosotti, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha analizzato brevemente l'operato dell'Inter sul mercato fino a qui.
"Per l'Inter, a differenza delle altre, possiamo fare un discorso a parte anche se il mercato è ancora aperto: ha fatto cose coerenti per migliorarsi nelle cose buone che già aveva.
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