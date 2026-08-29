Marco Nosotti, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha analizzato brevemente l'operato dell'Inter sul mercato fino a qui

Marco Astori
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Marco Nosotti, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha analizzato brevemente l'operato dell'Inter sul mercato fino a qui.

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"Per l'Inter, a differenza delle altre, possiamo fare un discorso a parte anche se il mercato è ancora aperto: ha fatto cose coerenti per migliorarsi nelle cose buone che già aveva.

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