Nuova soluzione prevista dall'International Football Association Board (Ifab) per evitare le perdite di tempo degli estremi difensori

Un calcio d'angolo alla squadra avversaria se il portiere tiene la palla in mano per più di 8 secondi. È questa la soluzione prevista dall'International Football Association Board (Ifab), responsabile delle regole del gioco, per evitare le perdite di tempo degli estremi difensori. Già sperimentata nei campionati maltese e inglese U21, questa regola dovrebbe presto essere applicata anche al campionato primavera italiano, ha svelato il 'Times'.