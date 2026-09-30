Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Daniele Orsato e Domenico Messina, rispettivamente designatore arbitrale e direttore tecnico dell'AIA, ieri a Lissone hanno tenuto a rapporto i giornalisti. Un modo per spiegare nel dettaglio i cardini del nuovo corso e annunciare novità rispetto al passato. Proprio su queste torna l'edizione odierna di Repubblica. Si legge infatti sul quotidiano:

"Il pallone con il sensore per certificare i tocchi di mano (e non) arriverà presto anche in Serie A. Marco Guida tornerà ad arbitrare il Napoli e riprenderà Open Var, il programma di Dazn dedicato alle decisioni arbitrali: sarà prodotto da Aia e Lega di A, sarà distribuito pure a Sky e non prevederà contraddittorio con i conduttori. Sono le novità emerse in un incontro di Daniele Orsato con la stampa. Il designatore, pur ammettendo alcuni errori, ha confermato la linea della sua gestione: Var solo per errori «chiari ed evidenti»".