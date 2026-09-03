C'è anche Oaktree tra i fondi di private equity che si stanno preparando a presentare offerte vincolanti per rilevare una quota di minoranza della società destinata a detenere e gestire i diritti media internazionali della Serie A. Lo scrive Reuters, agenzia internazionale, che spiega come anche il fondo proprietario del club nerazzurro sia tra le società che sono pronte a presentare un'offerta secondo alcune fonti. Le offerte devono essere presentate entro il 4 settembre.

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I principali operatori finanziari mondiali si stanno preparando quindi a presentare offerte vincolanti per rilevare una quota della società destinata a detenere e gestire i diritti media internazionali del massimo campionato italiano. Tra i soggetti in corsa figurano Carlyle, Bain e Nexitalia, oltre ad Oaktree. La Lega Serie A si aspetterebbe complessivamente tre o quattro offerte. La scadenza per la presentazione delle proposte vincolanti è fissata per venerdì 4 settembre.

Secondo le fonti citate da Reuters, gli investitori sarebbero chiamati a presentare offerte per una quota compresa fra il 10% e il 20% della società. La valutazione complessiva del veicolo viene stimata fra 3 e 4 miliardi di euro, mentre il business oggetto dell’operazione genererebbe circa 200 milioni di euro di risultato operativo e ricavi nell’ordine dei 250 milioni di euro all’anno.

(Fonte: Reuters)