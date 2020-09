Inter, nessuna offerta per Brozovic ed Eriksen. Skriniar, il PSG non affonda il colpo

In attesa di ufficializzare l’arrivo di Vidal, l’Inter si occupa anche del mercato in uscita: in giornata si attendono novità per Godin, destinato a firmare per il Cagliari, ma potrebbe non essere finita qui. Sono diversi i giocatori per i quali la dirigenza nerazzurra è disposta ad ascoltare eventuali proposte: tra questi anche Marcelo Brozovic e Christian Eriksen. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, “per il momento non ci sono offerte né per il croato né per il danese“. Discorso diverso per Milan Skriniar, “che l’Inter vorrebbe tenersi e per il quale il Psg non ha ancora affondato“.