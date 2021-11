Inter, oggi l’annuncio: Barella rinnova fino al 2026. Il Tottenham di Conte…

È tutto pronto per l’annuncio del rinnovo del contratto di Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter firmerà fino al 30 giugno 2026. Accordo definito in ogni dettaglio, oggi sarà il giorno dell’ufficialità, come ribadisce...

È tutto pronto per l'annuncio del rinnovo del contratto di Nicolò Barella: il centrocampista dell'Inter firmerà fino al 30 giugno 2026. Accordo definito in ogni dettaglio, oggi sarà il giorno dell'ufficialità, come ribadisce Tuttosport: "Tutto definito invece per Barella. Quest'oggi verrà ufficializzato il rinnovo di capitan futuro con l'Inter sino al 2026. Il coriaceo centrocampista percepirà uno stipendio da 5 milioni più bonus, ma la carezza pecuniaria non avverrà immediatamente, bensì tra due anni. Una decisione che ha reso felice il giocatore, le alte sfere di Viale della Liberazione e ovviamente pure i tifosi nerazzurri, che quindi non dovranno preoccuparsi dal possibile assalto di Antonio Conte per il calciatore per cui il nuovo manager del Tottenham, semplicemente stravede".