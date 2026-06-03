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Stasera Olanda-Algeria, le formazioni ufficiali: Dumfries nemmeno in panchina

Stasera Olanda-Algeria, le formazioni ufficiali: Dumfries nemmeno in panchina - immagine 1
Nelle prossime ore, Denzel Dumfries dovrebbe volare a Madrid per le visite mediche e per questo non prenderà parte all'amichevole dell'Olanda
Matteo Pifferi Redattore 

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Alle 20.45, al De Kuip di Rotterdam, l'Olanda affronterà l'Algeria in un'amichevole in vista del Mondiale. Il CT degli Orange Koeman ha scelto la formazione iniziale per affrontare gli algerini e spicca l'assenza di Denzel Dumfries.

Stasera Olanda-Algeria, le formazioni ufficiali: Dumfries nemmeno in panchina- immagine 2

L'esterno dell'Inter è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid e anche per questo motivo il CT dell'Olanda non lo ha neanche convocato per la sfida con l'Algeria.

Stasera Olanda-Algeria, le formazioni ufficiali: Dumfries nemmeno in panchina- immagine 3
Getty Images

Dumfries, infatti, non risulta neanche in panchina anche perché nelle prossime ore è atteso a Madrid per effettuare le visite mediche prima di essere ufficializzato come nuovo giocatore del Real.

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