Nelle prossime ore, Denzel Dumfries dovrebbe volare a Madrid per le visite mediche e per questo non prenderà parte all'amichevole dell'Olanda

Alle 20.45, al De Kuip di Rotterdam, l'Olanda affronterà l'Algeria in un'amichevole in vista del Mondiale. Il CT degli Orange Koeman ha scelto la formazione iniziale per affrontare gli algerini e spicca l'assenza di Denzel Dumfries .

L'esterno dell'Inter è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid e anche per questo motivo il CT dell'Olanda non lo ha neanche convocato per la sfida con l'Algeria.