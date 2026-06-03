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fcinter1908 ultimora Stasera Olanda-Algeria, le formazioni ufficiali: Dumfries nemmeno in panchina
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Stasera Olanda-Algeria, le formazioni ufficiali: Dumfries nemmeno in panchina
Nelle prossime ore, Denzel Dumfries dovrebbe volare a Madrid per le visite mediche e per questo non prenderà parte all'amichevole dell'Olanda
Alle 20.45, al De Kuip di Rotterdam, l'Olanda affronterà l'Algeria in un'amichevole in vista del Mondiale. Il CT degli Orange Koeman ha scelto la formazione iniziale per affrontare gli algerini e spicca l'assenza di Denzel Dumfries.
L'esterno dell'Inter è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid e anche per questo motivo il CT dell'Olanda non lo ha neanche convocato per la sfida con l'Algeria.
Dumfries, infatti, non risulta neanche in panchina anche perché nelle prossime ore è atteso a Madrid per effettuare le visite mediche prima di essere ufficializzato come nuovo giocatore del Real.
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