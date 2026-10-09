Ospite a Juventibus, Franco Ordine ha toccato diversi argomenti, affrontando anche il tema relativo al calendario, in particolare quello di Inter e Milan.

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"Ho spiegato che il campionato riprende con Sassuolo-Milan e che nelle prime 6 giornate di campionato il Milano gioca 4 giornate fuori casa e una in casa. Dico, non essendoci stato nessun motivo di natura logistica che spiega questa clamorosa differenza tra le partite in casa e fuori, è molto strano. Ho lanciato il discorso sulla necessità di introdurre un calendario dall'intelligenza artificiale".

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"Su X è uscita quasi fosse una risposta alla mia osservazione da parte di Giovanni Capuano. Ha pubblicato uno studio su questo argomento, dicendo che poi alla 34esima partita della stagione si verificherà il contrario, ovvero che anche l'Inter ne avrà 4 fuori e due in casa. Io dico solo questo: signori miei, è tutto ormai scoperto! Vi hanno preso con le mani dentro la marmellata. Non convincerete più nemmeno il famoso Caracozza.. Dalle mie parti c'era un credulone che si beveva tutto che si chiamava Caracozza. Tutta questa spiegazione per dire che poi a febbraio alla 34esima vedrete che sarà così, ma raccontatelo a Caracozza. Quando tu inizi la maratona, se tu inizi in salita e tu in discesa, ci sarà una differenza? O no?".

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