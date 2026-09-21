Il commento di Franco Ordine al gesto da condannare dei tifosi bianconeri

Andrea Della Sala
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Durante Pressing, si parla anche del vergognoso gesto della Curva della Juve che ha voltato le spalle durante la commemorazione di Sandro Mazzola. Questo il commento di Franco Ordine al gesto dei tifosi bianconeri:

Ordine arbitri

"Ho apprezzato l'intervento della Juve. C'è una cosa che mi spacca il cuore: è il fatto che Sandro, che noi abbiamo conosciuto, non è mai stato uno divisivo. E quindi in tutta la sua carriera, che abbraccia non soltanto l'Inter, la Nazionale, il Torino e la memoria storica del calcio italiano, questa offesa obiettivamente non ci sta proprio. Non ci sta".

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