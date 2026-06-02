Intervenuto su Radio Radio, Franco Ordine , giornalista, ha commentato così il momento difficile in casa Milan : "Anche il ds per me sarà straniero: la prima cosa che dicono non è che devono conoscere il calcio italiano, ma che devono parlare inglese. Capito che così si parte già con due piedi sbagliati?

Sappiamo benissimo cosa capiterà al Milan: lo abbiamo già vissuto con Ibra, due stagioni fa ha debuttato come il boss e aveva già completato il poker degli insuccessi con Lopetegui abbandonato, Fonseca, Conceicao, l'uscita dei playoff di Champions, dall'Europa League e la sconfitta in finale di Coppa Italia con l'ottavo posto finale. Si era già esibito al meglio delle sue possibilità: io penso che stavolta riusciranno a fare anche peggio".