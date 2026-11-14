Ospite di Radio Radio, Franco Ordine, giornalista, è tornato sulla vittoria dell'Italia in Nations League contro la Francia

Marco Macca
Vukaj gol

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Ospite di Radio Radio, Franco Ordine, giornalista, è tornato sulla vittoria dell'Italia in Nations League contro la Francia e, come al solito, non è andato troppo per il sottile.

barella esposito bastoni italia
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Ecco le sue dichiarazioni:

Italia v Francia - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5
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franco ordine

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