Ospite di Radio Radio, Franco Ordine, giornalista, è tornato sulla vittoria dell'Italia in Nations League contro la Francia
VIDEO / Vukaj, primo gol con l'Albania U19: spettacolare azione "alla Bale"
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Ospite di Radio Radio, Franco Ordine, giornalista, è tornato sulla vittoria dell'Italia in Nations League contro la Francia e, come al solito, non è andato troppo per il sottile.
Ecco le sue dichiarazioni:
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