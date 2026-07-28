Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha commentato così la scelta di Malagò di affidare la panchina dell'Italia a Roberto Mancini:

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"Ci sono stati una serie di errori, quelli principali commessi da Malagò. Ha ingoiato il primo rospo quando Maldini ha voluto portare Leonardo, e quando aveva detto che le scelte venivano condivise. Chi conosce Maldini uomo sa benissimo che nella sua breve carriera da dirigente al Milan ha dimostrato tutte le capacità possibili e inimmaginabili tranne quella di essere disponibile al compromesso. Il compromesso in questo caso, dopo Guardiola e Ancelotti, era Pirlo. Malagò quando ha capito che c'era la politica di mezzo li ha sfiduciati pubblicamente e per questo Maldini e Leonardo si sono allontanati. Malagò ha fatto tutto da solo, Mancini aspettava la sua chiamata e Ranieri era in Calabria. Secondo me ha fatto una serie di errori dovuti alla non conoscenza delle persone e adesso se prima il programma era di 8/10 anni adesso sarà con Mancini, e prevede una scadenza di 80/100 giorni al massimo".

"Guardiola era la classica missione impossibile, si partiva dalla testa della piramide, mentre il progetto di Maldini e Leonardo era dalla bassa piramide, dalle scuole calcio e avevano la stessa idea di Pirlo. Oggi questo gruppo di calciatori non è modificabile perché la cifra tecnica è a noi tutti ben visibile. Nelle prossime tappe della Nations League cambiavo poco. Il cuore della riforma di Maldini/Leonardo partiva dal basso. Poi Maldini è fatto così, o si fa come dice lui o non si fa nulla, forse Malagò non lo conosceva fino in fondo".

Quali sono stati gli errori comunicativi nella conferenza stampa, vedi il caso Pirlo?

"E' ineleggibile dal punto di vista formale. Se quello scioglieva il contratto cosa c'era di sbagliato? Credete ancora a Cappuccetto rosso? La verità è che a Malagò non stava bene Pirlo e quando ha visto tutta quella polemica ha preso l'occasione al volo".