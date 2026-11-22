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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte in merito a un possibile ritorno alla Juve "per chiudere il cerchio".

"Ora Spalletti deve convivere con questa ombra. Conte è sulla bocca di tutti i tifosi, tutti lo rivorrebbero, è juventino però non credo sia in discussione per quest'anno. Il prossimo anno potrebbe essere la volta buona. Lo ha fatto capire. Se non vanno in Champions è contento, devi vendere tanto e rifare la squadra, e Conte è bravo in questo. Un allenatore bravo ha già in testa dei giocatori ottimi per il suo gioco. Alcuni poi potrebbero rendere di più sotto di lui".

(TMW Radio)