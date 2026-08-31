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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Cagliari. Nonostante le tantissime occasioni, i nerazzurri hanno battuto i rossoblù per 1-0 rischiando nel finale. "Inter più squadra, 1-0 casuale, ha avuto tante occasioni e poteva farne di più".

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"Non vedo altre che possano darle fastidio in Italia. Io li vedo ancora più forti dell'anno scorso. Ci sono i cicli, l'Inter è in uno di questi. Ogni anno inseriscono qualità, non c'è nessuno più forte dell'Inter. Milan e Juve sono ancora un po' lontane".

(TMW Radio)