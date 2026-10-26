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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. Per l'ennesima volta i nerazzurri hanno trovato i tre punti dopo una clamorosa rimonta.

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"La Fiorentina ha fatto poco al di là di Jimenez. Ha questa grande forza mentale di non mollare mai e crederci sempre. E' la squadra più forte, si vede che Calhanoglu non è quello che conosciamo, anche Mkhitaryan ha fatto fatica, però ha soluzioni da inserire in corsa. Quando troveranno la stabilità anche in difesa credo sia inarrivabile".