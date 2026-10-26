Massimo Orlando ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina
Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. Per l'ennesima volta i nerazzurri hanno trovato i tre punti dopo una clamorosa rimonta.
"La Fiorentina ha fatto poco al di là di Jimenez. Ha questa grande forza mentale di non mollare mai e crederci sempre. E' la squadra più forte, si vede che Calhanoglu non è quello che conosciamo, anche Mkhitaryan ha fatto fatica, però ha soluzioni da inserire in corsa. Quando troveranno la stabilità anche in difesa credo sia inarrivabile".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Una pazza Inter per un pazzo Thuram: Marcus ha imboccato la strada giusta. Lo schiaffo...
Probabili formazioni
Sky - Venezia-Inter: i cambi attesi. Un dubbio in difesa
Ultima ora
Zazzaroni-Cruciani, scontro sul mancato rigore all'Inter: "E a Chivu voglio dire che..."
Interviste
Diouf: "Lavoro tanto con Chivu fuori dal campo, nell'Inter più libertà. Ma quando Zidane dice..."
Ultima ora
Pallone d'oro, stasera cerimonia di consegna. Lautaro si piazza al 22esimo posto
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti