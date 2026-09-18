Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, ha parlato a TMW Radio di Roma-Inter, match di cartello della quinta giornata di Serie A:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Partita complicata, l'Inter può sfruttare tutta la sua potenza offensiva però è vero che avrà lavorato sulla difesa, ma è un problema in questo momento. Sta prendendo dei gol con troppa facilità. E ricordiamo quanto la Roma sia brava negli ultimi 20 metri. Vedo l'Inter ancora favorita, ma il gap si è ridotto molto".

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Come uomini chi è più forte ora?

"Ora è più squadra la Roma in attacco, performa meglio. Ma quelli dell'Inter sono leggermente più forti".

Centrocampo Inter più forte?

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"Calhanoglu è un'assenza pesante. A Roma negli ultimi anni ha sempre fatto partite straordinarie. E' una mancanza che si farà sentire. Konè e Cristante oggi fanno la differenza, fanno le due fasi, ma al completo l'Inter è superiore in questo reparto".

Quale il reparto d'attacco più completo?

"Se fossi la Roma sarei preoccupato, perché quando spingi e poi ti ritrovi Lautaro e gli altri davanti...io prendo sempre i due dell'Inter, perché negli anni hanno vinto, ma sono vicini".