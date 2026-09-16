Roberto Pruzzo, ex attaccante giallorosso, è intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport Roma per parlare di Roma-Inter, big-match della quinta giornata di Serie A in programma sabato alle 18 all'Olimpico:

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"La Roma è consolidata nella formazione base, può ruotare un difensore o un terzino ma la Roma è questa ed è una garanzia. Arriva alla quinta di campionato e alla sosta con identità, quei due davanti sono fuori discussione.

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Sbagliando, avevo pensato che dopo Istanbul ci fosse una turnazione contro il Torino ma così non è stato. L'Inter invece ha due squadre, nonostante le assenze dopo i due regali all'Udinese hanno avuto la forza di ribaltarla. Entrambe vogliono vincere il campionato, ma sabato a un certo punto non escludo che le due squadre si potrebbero accontentare".

(Forzaroma.info)