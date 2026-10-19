GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

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Nando Orsi, ex calciatore, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha analizzato così il momento dell'Inter: "La fase difensiva viene allenata dall'allenatore: c'è qualcosa che non va quest'anno, l'anno scorso era meglio. Ognuno sembra vada per conto suo. Non è presunzione, non so cosa sia: forse non c'è il comandante della difesa, quello che parla col centrocampo e chiede compattezza.

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In questa squadra si è pensato, anche con l'acquisto degli inglesi, di essere forte anche fisicamente, ma senza avere un leader. Se tu hai una difesa altra un metro a 95, non puoi esporla a contropiedi così: devi stare compatto. A campo largo è un problema per tanti difensori così alti: così sembra abbiano dei frigoriferi sulla schiena".