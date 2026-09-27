"Daniel Osvaldo è lucido e non necessita di alcun tipo di sedazione, sebbene sia ricoverato permanentemente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale municipale di Llavallol, dove è arrivato con un'infezione polmonare. Il calciatore rimarrà in questo ospedale fino a quando i medici non riceveranno i risultati della biopsia effettuata con gli estratti più recenti del liquido". Così il Clarin aggiorna sulla situazione dell'ex attaccante di Roma, Juve e Inter.

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L'ex giocatore, che da tempo ha iniziato una nuova carriera, da cantante, è stato accompagnato in ospedale dalla sorella che lo ha trovato in pessime condizioni a casa sua. La sua famiglia ha fatto sapere che "è lucido e sta meglio". Al momento non si conosce la causa esatta dell'infezione polmonare che lo ha fatto stare male e quindi non c'è una vera e propria diagnosi.

Verrà tenuto sotto controllo dai medici che hanno effettuato degli esami come la biopsia. Il passato il giocatore non ha mai nascosto di essere affetto di problemi di depressione e di aver fatto abuso di alcolici. Ma nei suoi programmi c'era un concerto il 31 ottobre.

(Fonte: clarin.com)