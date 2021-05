Padelli: “La svolta nel derby di ritorno. Emozioni indescrivibili, non riesco a…”

Le parole del portiere nerazzurro ai microfoni di Inter TV prima dell'inizio dell'ultima partita di campionato contro l'Udinese. Tante emozioni, alcune difficilmente descrivibili...

"Sembrerà retorica ma non lo è. Il sogno che avevo sin da ragazzino. Vivere queste emozioni per me è qualcosa di indescrivibile. Non riesco a raccontarvelo, è qualcosa di troppo grande per me. Il sentimento che prevale? Orgoglio. Perché siamo partiti, abbiamo fatto fatica. Sono state due stagioni molto difficili e complicate. Abbiamo perso purtroppo una finale di EL al primo anno di questo gruppo meraviglioso e quest'anno siamo riusciti a coronare il nostro sogno, che era quello che volevamo dal primo istante in cui ci siamo trovati due anni fa. L'orgoglio è proprio quello che ci portiamo dentro da qui fino a quando andremo via dall'Inter. Ricordo della cavalcata? Secondo me la chiave della svolta è stato il derby di ritorno, lì abbiamo fatto qualcosa di importante. Abbiamo battuto i primi in classifica. Abbiamo dato il nostro marchio al campionato e detto noi ci siamo. E' stato quello il momento più importante", ha dichiarato Daniele Padelli ai microfoni di Inter TV.