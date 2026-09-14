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Sulle pagine del Messaggero Veneto, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato delle gare del quarto turno e della sconfitta della Juve:

"La prima sconfitta della Juventus arriva sul campo del Sassuolo in modo più rocambolesco che sorprendente. La squadra voleva vincerla anche sul 2-2e l'ha persa all'ultimo secondo su contropiede, punita dall'ex Adzic, tre gol in quattro partite. Esito molto doloroso e non propriamente equo (una traversa e diverse parate del portiere avversario su conclusioni di Alajbegovic e Douglas Luiz), ma non del tutto inaspettata. Spalletti non aveva centrocampo (i soli disponibili erano Koopmeiners e Douglas Luiz) e mancavano altri sei possibili titolari. A poco meno di mezz'ora dalla fine, prima di essere punito dal gol di Sebastiano Esposito, l'allenatore bianconero aveva giocato il tutto per tutto inserendo Woltemade e Zhegrova per Nico Gonzalez e Conceicao. Non me la sento di biasimarlo. Anche perché Zhegrova è andato a riprendere lo svantaggio due volte con una meravigliosa dop-pietta. Ma alla fine ha vinto il Sassuolo.

Napoli non è ancora il grande malato di questo avvio di stagione, tuttavia le tre sconfitte consecutive (in casa con il Como, a San Siro con l'Inter e in Cham-pions, all'esordio interno con l'Arsenal) avevano avvelenato l'ambiente e messo l'allenatore ne lmirino. Purtroppo per i napoletani, Allegri è un tecnico superato dal calcio e la squadra, gravata dagli infortuni, è la più vecchia della serie A. Per me - sbaglierò - a fine campionato non sarà nemmeno nelle prime quattro. Adesso non lo è di sicuro".