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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato dell'impatto positivo che Palladino ha avuto sulla panchina del Bologna e ha detto la sua sulla trattativa tra Inter e Calhanoglu per il rinnovo. "Visti i risultati, mi preoccuperei poco del suo carattere. Per certi versi caratterialmente ha qualche assonanza con Conte, che al di là della Juve non ha messo radici dove è andato, però sul campo sa lavorare bene. Così come Palladino. E' uno degli emergenti che da tempo mi dà più fiducia. I risultati sono lì a certificarlo, Monza, Fiorentina, Atalanta e ora Bologna. E' uno bravo. Poi che abbia qualche spigolosità di carattere ci sta, gli allenatori bravi sono così".

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Deve rinnovare Calhanoglu con l'Inter?

"Sì. E' la sintesi perfetta di cosa ha bisogno l'Inter per tempi di gioco e leadership tecnica. Ti risolve tante gare e poi non ci sono tanti play in giro che hanno la sua visione".

(TMW Radio)