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Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Inter dopo il KO nel derby:

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"E' la prima volta che ho avuto la sensazione di una squadra piatta. Nel derby non ha dato la sensazione di essere l'Inter che conosciamo. Ha fatto grandissima fatica a reagire. Forse ha dato per scontato che la gara fosse più semplice del previsto. Pensavano già di tagliarli fuori invece è arrivata una bella scoppola. Forse un po' di presunzione inconscia. Sei andato incontro a 90' incolori.

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Chivu? Dà sempre l'impressione di avere lo spogliatoio dalla sua, un rapporto amichevole, che a volte non porta a unità d'intenti. Sembra molto legato col gruppo, sabato però è sembrata una squadra piatta, che ha fatto fatica a reagire. Vorrei capire cosa ha detto nell'intervallo, per capire se s'è un eccessivo rispetto o se ha alzato la voce per dare una scossa al gruppo".