"E' una partita da dentro o fuori soprattutto per il Milan. Se esce è un bilancio fallimentare. Ha fatto due mercati, ha cambiato allenatore, ha speso tanto ed è in una classifica per nulla buona. Per salvare la stagione deve arrivare in finale. Per l'Inter però è fondamentale lo stesso. La sconfitta di Bologna qualche strascico lo ha lasciato, qualche segnale di nervosismo c'è stato. Se arrivi in fondo battendo un Milan che ti ha messo sempre in difficoltà quest'anno ti fa mandare un segnale importante".