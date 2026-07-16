GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter:

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"C'è l'Inter motto attiva, c'è incrocio Inghilterra-Argentina importante. Marotta sta stringendo anche per Romero, oltre che per Spence. Per entrambi si parla di 80-90 mln.

Su Spence c'è già il sì del giocatore, su Romero ci sono più difficoltà, perché De Zerbi lo considera un giocatore importante. Romero però ha aperto all'Inter, quando hai la forza dei giocatori che dicono sì, la trattativa subisce una sterzata. L'Inter poi fa la Champions, il Tottenham no".

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Frattesi in uscita?

"Ha mercato in Premier, col Newcastle, e la Turchia, che è un mercato importante ora. Guardate cosa è successo alla Roma con Greenwood".