Pagelle CdS, Inter-Torino: regalo di Handanovic a Belotti, c’è un’altra insufficienza. Sanchez e Young…

Due insufficienze per il Corriere dello Sport nella serata della rimonta contro il Torino. In casa Inter, gli unici a deludere sono capitan Samir Handanovic e Borja Valero. Il portiere nerazzurro “confeziona, incarta e infiocchetta un regalo a Belotti, lasciandosi sfuggire il pallone su un corner di Verdi. Chiede scusa a tutti. Poi si riscatta su Verdi“. La sua prestazione è da 5. Mezzo voto in più per il centrocampista spagnolo: “Si muove, si sposta, nel tentativo di farsi trovare in mezzo alle linee avversarie, ma il Toro è schiacciato e il pallone fatica a passare dai suoi piedi“.

Convincenti le prove di Lautaro Martinez, che si merita un 7.5 (“Si toglie qualche scoria, firmando il gol che chiude i conti, evitando il pericolo di una nuova rimonta. Ma era già stato decisivo nel “sentire” Young, appoggiandogli perfettamente il pallone per il pari“), Young e Sanchez (7). L’inglese è “sempre puntuale nel proporsi, ma anche nel finalizzare la manovra, come dimostra la precisa e violenta girata con cui lancia la rimonta nerazzurra: 3 gol in 15 presenze è un bottino. Ispira pure il raddoppio di Godin“, mentre il cileno di proprietà del Manchester United crea scompiglio nella retroguardia avversaria: “I difensori del Toro se lo dimenticato e lui, il più basso in campo, si arrampica per ricevere il lancio di Young e spalancare la porta a Godin. Fai il bis, trovando il corridoio giusto per Lautaro. Non segna, ma è determinante“.

Ecco tutti i voti del Corriere dello Sport:

Handanovic 5; Godin 6.5 (dal 31′ st Skriniar sv), de Vrij 6.5, Bastoni 6; D’Ambrosio 6 (dal 26′ st Candreva 6), Gagliardini 6, Brozovic 6.5, Young 7 (dal 26′ st Biraghi 6); Borja Valero 5.5; Lautaro 7.5 (dal 39′ st Eriksen sv), Sanchez 7. All. Conte 6,5.