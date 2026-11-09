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È Marcus Thuram il migliore in campo di Inter-Como nelle pagelle della Gazzetta dello Sport. Per l'attaccante francese, autore del 2-0. voto 8: "Ha corso fino all'ultimo spicciolo di cronometro. Una furia, ma di velluto. Segna e fa segnare. L'amico Lautaro può guarire con serenità". 7,5 per Federico Dimarco: "Il treno ritrovato. Il primo gol nasce da un suo recupero, il secondo da una sua assistenza. E poi la corsa dei giorni bella che sembrava perduta".

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7 per Bastoni: "Schierato al centro del fortino, non tradisce il minimo imbarazzo. Deve limitare le sue vacanze offensive, ma regala tanta sicurezza". 7,5 per Cristian Chivu: "Non era uno scherzo rialzare l'Inter dopo il derby e riproporlo contro avversari non banali. Ha azzeccato tutto".

GLI ALTRI VOTI

Martinez 6, Akanji 7, Carlos Augusto 7, Spence 7, Barella 7, Calhanoglu 6,5, Zielinski 6,5, Pio Esposito 7,5, Mkhitarian 6

(Gazzetta dello Sport)