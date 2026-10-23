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"Cerco di non pensarci, ovviamente è difficile. Ci sono voci che circolano, quindi cerco di starne alla larga. Cercherò di godermi il lunedì sera il più possibile".

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Harry Kane è uno dei favoriti per l'assegnazione del Pallone d'Oro, la cui cerimonia e' in programma lunedì a Londra, ma preferisce mantenere un profilo basso.

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Il 33enne ha segnato 73 gol per il Bayern Monaco e l'Inghilterra, il secondo miglior punteggio della storia dopo gli 82 di Leo Messi nel 2010-2011 ma potrebbe non bastargli a superare la concorrenza degli spagnoli Lamine Yamal e Rodri. Ufficialmente, ci sono tre criteri generali in base ai quali viene assegnato il Pallone d'Oro: prestazioni individuali, prestazioni di squadra e fairplay. Per Kane sarebbe il primo Pallone d'Oro.