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Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri ha espresso le sue considerazioni sul sorteggio di Champions che ha coinvolto le squadre italiane. Ecco il suo focus sull'Inter:

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"Ci poteva andare decisamente meglio nell’urna di Montecarlo. Per Inter e Napoli il sorteggio è stato medio. E la possibilità di andare direttamente agli Ottavi c’è soprattutto per l’Inter, ma anche il Napoli ha un calendario che lascia margini di speranza di qualificazione diretta, anche se parte uno scalino dietro i nerazzurri. Più complicato o molto più complicato per Roma e Como, che hanno come obiettivo credibile invece l’entrata ai playoff".

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"L’Inter ha una situazione analoga all’anno scorso: pronostico a favore contro 5 avversarie, a sfavore contro le due della prima fascia, e dunque, se farà il suo dovere, ancora una volta il destino di qualificazione diretta si giocherà a Dortmund, vera partita spartiacque della sua avventura. Ricordiamo infatti che servono 16 punti per arrivare tra le prime 8, dunque 5 vittorie e un pareggio, con sole 2 sconfitte a disposizione. Un calendario che rispecchia lo stato di forza dell’Inter, che parte come nona forza di questa Champions e che dunque, sulla carta, vale la prima delle escluse dalla qualificazione diretta agli Ottavi, ed è l’italiana che più di tutte sarà l’outsider che prova a entrare nei Quarti. Ma sulla carta l’Inter ne ha 8 davanti, dunque l’obiettivo minimo della competizione sono gli Ottavi di Finale".

(Fonte: Sportitalia)